Летевший в Анталью самолет вернулся в Казань из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Самолет Казань-Анталья вернулся в аэропорт столицы Татарстана из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин в четверг.

Самолет вылетел из Казани в Анталью в 03:35, но был вынужден вернуться на аэродром. Самолет приземлился в 04:49 в штатном режиме. Пассажир госпитализирован в больницу города.

В 06:13 борт возобновил движение по маршруту.