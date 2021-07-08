Венгрия выдала России обвиняемого в многомиллионном мошенничестве

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Гражданин РФ Дмитрий Черток, обвиняемый в мошенничестве почти на 80 млн рублей, в четверг будет доставлен в Москву из Венгрии, сообщили журналистам в Генпрокуратуре.

Обвиняемый - сын бывшего заместителя руководителя Ространснадзора Владимира Чертока. Черток-младший обвиняется в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, в декабре 2014 года Черток, будучи бенефициаром ЗАО "Внуково Техникс", изготовил с соучастниками поддельные договоры цессии между "Внуково Техникс" и ЗАО "Внуковская инвестиционная компания". На их основании в распоряжение ЗАО "Внуково Техникс" поступила специальная техника (противообледенительные машины, установка воздушного запуска, ассенизационная машина, погрузчики), якобы в качестве погашения задолженности. Данная техника впоследствии была реализована.

В результате противоправных действий Чертока и его сообщников ЗАО "Внуковская инвестиционная компания" причинен ущерб в сумме более 79 млн рублей, отметили в Генпрокуратуре.

Черток, скрывшийся от уголовного преследования за пределами РФ, был объявлен в международный розыск. В июле 2019 года его задержали на территории Венгрии. В августе того же года Генпрокуратура РФ направила в Венгрию запрос о выдаче Чертока в Россию. В июне этого года вопрос о его экстрадиции был решен положительно, заявили в надзорном ведомстве РФ.