Испания выдала России обвиняемого в хищении 1,2 млрд рублей у МОЭСК

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Испания выдала России предпринимателя Владимира Коваленко, обвиняемого в хищении 1,2 млрд рублей у Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК), сообщили в Генпрокуратуре России.

По версии следствия, он похитил эти деньги в составе преступной группы. От следствия он скрылся и был объявлен в розыск. В 2016 году было установлено, что он находится в Испании.

Генпрокуратура дважды просила Минюст королевства о выдаче Коваленко. Второй запрос был удовлетворен.

8 июля Коваленко прилетит в Москву в сопровождении сотрудников ФСИНи российского бюро Интерпола.

Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере)".

Ранее МОЭСК сообщала, что Коваленко руководил OOO "Бизнес Групп", которое занималось продажей оборудования. По версии следствия он многократно завышал цены на поставки по контракту с ПАО "МОЭСК".

В 2016 году Симоновский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор четырем фигурантам дела о хищении у ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) около 1,2 млрд руб. Надрей Турунов и Евгений Пузиков были приговоренк к трем годам колонии, Татьяна Пруха -к трем годам условно, Борис Клецко - к двум годам и трем месяцам общего режима.

Следствие и суд установили, что фигуранты дела необоснованно включили ООО "БизнесГрупп" в процесс закупки электрооборудования для филиалов МОЭСК, завысив стоимость товаров и его монтажа. Полученные по контрактам около 1,2 млрд рублей они перевели на расчетный счет ООО "Энергоимпульс", а оттуда - на счета подконтрольных им компаний, не осуществляющих хозяйственной или коммерческой деятельности.

Хищение расследовали в СК. Дело еще двух предполагаемых участников группы, находящихся в розыске, а также иных неустановленных соучастников, было выделено в отдельное производство.

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" - крупнейшая межрегиональная распределительная сетевая компания России, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Компания подконтрольна государственному электросетевому холдингу ПАО "Россети".