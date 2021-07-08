Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам продлили до 1 декабря

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минцифры продлило до 1 декабря эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам, сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

Эксперимент был запущен с 1 апреля 2020 года и несколько раз продлевался, последний раз – до 30 июня. В перечень социально значимых информационных ресурсов в рамках эксперимента входит 391 сайт. Участниками эксперимента, как сообщалось, на добровольной основе стали "Ростелеком", "МТС", "Вымпелком", "Мегафон" и "ЭР-Телеком Холдинг".

"Глава Минцифры Максут Шадаев подписал приказ о продлении эксперимента до 1 декабря 2021 года", - сказали в пресс-службе министерства.

В середине июня Госдума приняла закон, который закрепляет обязанность операторов связи предоставлять бесплатный доступ к социально значимым отечественным сайтам и программам. Перечень таких социально значимых ресурсов должна будет сформировать специальная правительственная комиссия, ее состав и порядок работы определит сам кабинет министров РФ.

В реестр должны войти выбранные комиссией официальные сайты государственных органов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ и порталы госуслуг, следует из текста закона. В то же время, перечень может быть дополнен и другими сайтами и программами. Данные нормы принятого закона вступают в силу с 1 декабря 2021 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин в конце прошлого года говорил, что в перечень сайтов, доступ к которым операторы связи будут предоставлять бесплатно, войдут также популярные социальные сети, порталы для детей и родителей, информационные и развлекательные виртуальные страницы, а также интернет-версии ведущих средств массовой информации.