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В Петербурге из-за пожара эвакуировали больницу

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге, проводится эвакуация, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар возник из-за воспламенения обмотки проводки в кабинете компьютерной томографии в приемном покое", - сказал источник.

Проводится эвакуация персонала и больных.

Никто не пострадал.

В пресс-службе управления МЧС по Петербургу подтвердили инцидент.

"На первом этаже в подсобном помещении приемного покоя обгорела обмотка вентиляционных труб на площади 3 кв.м", - сказано в сообщении.

До прибытия были эвакуированы 50 человек, добавляют в ведомстве.

В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Идет проверка верхних этажей.

Работает дымосос по проветриванию помещений.

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