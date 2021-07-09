Подмосковные МФЦ будут принимать людей без прививки только по предзаписи

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - С 10 июля МФЦ Московской области начнут переход на прием заявителей, не прошедших вакцинацию от COVID-19, по предварительной записи, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

"Жители, имеющие QR-код или сертификат о прохождении вакцинации (в том числе первого этапа), смогут посещать МФЦ без предзаписи", - говорится в сообщении. "Для получения услуг необходимо показать администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата", - добавили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что для сохранения здоровья посетителей и сотрудников МФЦ принято решение разделить потоки вакцинированных и невакцинированных заявителей, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.

Порядок работы конкретных офисов и перечень услуг, прием по которым будет проходить без предзаписи, определяется каждым МФЦ индивидуально по согласованию с администрацией в зависимости от обстановки в муниципалитете.

Посетители, не прошедшие вакцинацию, должны оформить предварительную запись. Записаться на прием в МФЦ можно через региональный портал госуслуг с помощью сервиса "Предзапись в МФЦ" на главной странице, а также по короткому номеру 122 и телефону единого контакт-центра Московской области 8-800-550-50-30.

Информацию о режиме работы конкретного офиса МФЦ можно уточнить на сайте МФЦ муниципалитета.