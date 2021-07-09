Жителю Башкирии дали пять лет за попытку сжечь судебного пристава

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор жителю Стерлитамака, пытавшемуся поджечь судебного пристава-исполнителя, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в пятницу.

Суд признал 42-летнего мужчину виновным в посягательстве на жизнь судебного исполнителя (ст.295 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, говорится в сообщении.

Установлено, что в производстве судебного пристава находились материалы о взыскании с обвиняемого долга в размере почти 270 тыс. рублей. В связи с этим госслужащий арестовал автомобиль должника и передал его взыскателю в счет оплаты долга.

"Будучи несогласным с этим, обвиняемый попросил пристава встретиться на территории гаражного кооператива, где облил его бензином и пытался поджечь, угрожая убийством. Мужчине удалось увернуться и отбежать на безопасное расстояние ", - отмечается в пресс-релизе.

Подсудимый не признал вину в совершении преступления.