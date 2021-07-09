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СПбГУ сообщил студентам о необходимости вакцинации

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) занимается утверждением формата допуска студентов к очным занятиям в сентябре в связи с пандемией коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе вуза.

"С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, а также Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (...) СПбГУ информировал обучающихся университета о мерах по профилактике COVID-19, в том числе о необходимости вакцинирования. Планируется информирование абитуриентов", - сказали в пресс-службе.

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Вуз ссылается на рекомендации, принятые Советом ректоров Петербурга и Ленобласти на видеозаседании 25 июня: тогда Совет рекомендовал вести информационную кампанию по вакцинации среди преподавателей, сотрудников и студентов очного обучения.

Совет также рекомендовал в случае ухудшения эпидобстановки и новых ограничений в Петербурге до 1 сентября подумать о переводе студентов на смешанную форму обучения (частично в онлайн), "учитывая возможность очного обучения студентов при наличии вакцинации" либо справок об антителах или противопоказаниях к прививке, а перед началом учебного года рассмотреть необходимость предъявления совершеннолетними студентами из общежитий ПЦР-теста, теста на антитела или прививочного сертификата.

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"В данный момент СПбГУ прорабатывает алгоритмы работы, связанные с форматом допуска студентов к аудиторным занятиям в сентябре, а также с поселением в общежития. О принятых решениях все будут своевременно проинформированы", - сообщили агентству в СПбГУ.

С начала массовой вакцинации в Петербурге по состоянию на вечер четверга привили 1 020 031 человека. Из них 741 456 полностью завершили цикл вакцинации. За последние сутки первично привили 21 715 человек, вторично - 6587. Запас вакцины в городе составляет 109 011 доз. В Петербурге работают 146 пунктов вакцинации, а также выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 32 мобильных пунктах, развернутых в дополнение к 146 основным.

СПбГУ коронавирус

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