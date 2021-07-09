В Петербурге почти не осталось мест для записи на прививку до конца июля

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Петербуржцы испытывают трудности с записью на вакцинацию в горизонте двух-трех недель.

Портал "Госуслуги" предлагает на выбор 105 поликлиник и отделений больниц в Петербурге, но при попытке записаться как минимум в половину из них появляется сообщение: "Невозможно выбрать время для записи. По выбранному Вами ресурсу в ближайшие 14 дней нет доступного времени для записи на вакцинацию. Пожалуйста, выберите другой ресурс или обратитесь в регистратуру медицинской организации для записи". Это касается как минимум 48 прививочных пунктов в разных районах города.

При выборе еще девяти поликлиник №№ 56, 74, 17, 94, 71, 60, 28, а также отделений Николаевской больницы, сообщается, что "в настоящее время отсутствуют медицинские должности, на которые доступна запись на вакцинацию через ЕПГУ", после чего предлагается обратиться в регистратуру.

При попытке записаться в поликлинику №51 приходит уведомление о том, что в выбранном регионе в целом услуга "Запись на вакцинацию" временно недоступна.

В поликлиниках №№ 107, 75, 6, 71, 4, 104, 88, 86, 96 по состоянию на вечер четверга для записи доступен лишь один день и один временной интервал до конца июля. В поликлиниках №№ 37 и 43 – два. Относительно свободно можно записаться в поликлиники №№ 117, 71, 76, 95, 72, 112 и 111, но, как правило, не ранее 17-19 июля.

Попытки записи в остальные поликлиники приводят к технической ошибке, уведомлению о возможных проблемах с работоспособностью сервисов Минздрава и предложению записаться в лист ожидания.

Звонок в регистратуру поликлиники переключает на единую информационную службу, где оператор готов проверить интересующие районы на наличие свободных талонов на вакцинацию. По состоянию на пятницу мест на ближайшие выходные не было ни в одной медорганизации города, во Фрунзенском районе свободный слот нашелся в поликлинике №109 на 23 июля, в Московском и Адмиралтейском районах – лишь с 27 июля, в Центральном районе в ближайшие три недели слотов не нашлось. Спустя 40 минут диалога в Невском районе обнаружился свободный талон на 17:48 в поликлинике №100 на 15 июля.

Проблемы с записью через "Госуслуги" оператор объяснила техническими неполадками. "Сейчас идут технические работы, и у нас тоже сайт плохо работает, возникают технические трудности", - сообщила она.

В комитете по здравоохранению "Интерфаксу" подтвердили, что слышали о технических сбоях в связи с большой нагрузкой на портал, однако напомнили, что "Госуслуги" не подчиняются местным властям, за них отвечают в Минцифры. Смольный же отвечает за портал "Здоровье петербуржца".

"Там записаться можно, но срок – через две-три недели, через месяц. Горизонт записи изменился, и они уже должны выкладывать талоны на первую неделю августа", - сказал собеседник агентства.

В комитете напомнили, что более сотни пунктов вакцинации стояли полупустыми несколько месяцев, теперь же начался сезон отпусков, диспансеризации, подъем заболеваемости коронавирусом, множество врачей заняты пациентами, которые лечатся на дому, при этом темпы вакцинации возросли до 20 тысяч человек в сутки.

"Проблема не в дефиците вакцины: это, во-первых, свободные площади, но самая острая проблема – это кадры. В городе нет столько медработников, которые могли бы сидеть и заниматься только вакцинацией", - сообщили в комздраве.

На днях в социальных сетях появилось видео склоки в очереди в пункт вакцинации в ТЦ "Жемчужная плаза" в Красносельском районе. Об очередях сообщают и местные жители, прививавшиеся в Невском районе.

С начала массовой вакцинации в Петербурге по состоянию на вечер четверга привили 1 020 031 человека. Из них 741 456 полностью завершили цикл вакцинации. За последние сутки первично привили 21 715 человек, вторично – 6 587. Запас вакцины в городе составляет 109 011 доз. В Петербурге работают 146 пунктов вакцинации, а также выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 32 мобильных пунктах, развернутых в дополнение к 146 основным.