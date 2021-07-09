"Росатом" протестировал маршрут вывоза ядерных отходов в обход Украины

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" в 2020 году протестировала маршрут вывоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ) из Болгарии в обход Украины, говорится в годовом отчете госкорпорации.

"В рамках отработки альтернативных маршрутов (минуя территорию Украины) в 2020 г. во взаимодействии с пограничной службой ФСБ России, Военно-морским флотом осуществлен пилотный вывоз ОЯТ из Болгарии (АЭС "Козлодуй", Болгария) через порт "Кавказ", - сообщается в документе.

Как сообщалось, в конце 2019 г. топливная компания "Росатома" - АО "ТВЭЛ" законтрактовало поставки топлива для АЭС "Козлодуй" до 2025 г.

АЭС "Козлодуй" - действующая АЭС в Болгарии. Станция расположена на берегу Дуная. В 1966 г. Болгария и СССР подписали соглашение о сотрудничестве по строительству АЭС. В 1974 г. станция начала давать электроэнергию. В 1991-2002 гг. АЭС состояла из шести энергоблоков суммарной мощностью 3760 МВт. В 2002 и 2006 гг. Болгария закрыла первые четыре блока АЭС. Оставшиеся два блока - энергоблоки NN5 и 6 - прошли модернизацию. В апреле 2012 г. правительство Болгарии приняло решение о сооружении нового 7-го блока на АЭС "Козлодуй".