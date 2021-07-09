Минюст внес в реестр нежелательных еще пять НПО
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минюст России внес в реестр нежелательных для страны организаций четыре НПО, связанные с экс-владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Генпрокуратура признала всех их нежелательными 30 июня.
Это британская "Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), французская European Choice ("Европейский выбор"), британская Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского") и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд").
Прокуроры посчитали, что деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
Ходорковский подтвердил в Twitter, что организации связаны с ним. Он назвал их благотворительными.
Кроме того, в реестр Минюста в пятницу была внесена чешская НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
Теперь в реестре стало сорок организаций.