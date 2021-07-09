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Минюст внес в реестр нежелательных еще пять НПО

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минюст России внес в реестр нежелательных для страны организаций четыре НПО, связанные с экс-владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Генпрокуратура признала всех их нежелательными 30 июня.

Это британская "Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), французская European Choice ("Европейский выбор"), британская Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского") и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд").

Прокуроры посчитали, что деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Ходорковский подтвердил в Twitter, что организации связаны с ним. Он назвал их благотворительными.

Кроме того, в реестр Минюста в пятницу была внесена чешская НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.

Теперь в реестре стало сорок организаций.

Минюст Генпрокуратура Франция Великобритания Чехия Михаил Ходорковский

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