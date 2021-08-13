Генпрокуратура признала нежелательной в РФ бельгийскую НПО

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ вынесла решение о признании нежелательной на территории РФ международной неправительственной организации из Бельгии "Международное партнерство за права человека", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В генеральной прокуратуре Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации International Partnership for Human Rights (IPHR) - "Международное партнерство за права человека", королевство Бельгия", - говорится в сообщении Генпрокуратуры, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Поводом для такого решение послужила деятельность НПО, которая представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности, отметили в ведомстве.

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования", - добавили в Генпрокуратуре.