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Не менее 1,3 тыс. школ построят в России до 2024 года

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - На строительство новых школ в регионах в ближайшие годы будет дополнительно направлено почти 43,5 млрд рублей, до конца 2024 года планируется построить не менее 1,3 тыс. новых школ, сообщает в субботу пресс-служба правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Нужно создавать условия, чтобы дети могли учиться в современных и удобных зданиях, где будет все необходимое для освоения материала, занятий спортом, для роста и развития. И чтобы учиться им было комфортно и интересно", - отметил Мишустин на заседании правительства в четверг.

К работе также планируется привлекать инвесторов и социально ориентированный бизнес. "Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете. Из них 21 млрд рублей будет направлен в этом году, остальные - в два последующих года", - отмечают в правительстве.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников увеличивается.

Михаил Мишустин

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