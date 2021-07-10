Полицейские в Грозном застрелили мужчину, напавшего на них с ножом

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мужчина напал с ножом на полицейских в Грозном и был смертельно ранен из табельного оружия, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Чечне.

По данным следствия, 9 июля примерно в 17:35 при въезде в Висаитовский район Грозного вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников сводного отряда полиции МВД России в Чечне, несших службу на стационарном посту.Полицейские применили табельное оружие.

Нападавший был ранен и доставлен в больницу, где скончался. Его личность установлена. Сотрудники полиции не пострадали.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК РФ).

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что нападавший - местный житель 1993 года рождения, судим он ранее не был. Проверяются возможные связи нападавшего с экстремистскими организациями.