В ДНР 650 тыс. жителей остаются без электричества из-за ударов по энергосистеме

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Порядка 650 тысяч человек остаются без электричества в Донецкой Народной Республике в результате ударов по энергосистеме региона, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"На сегодняшнее утро были обесточены 1,2 млн жителей региона. Сейчас пока без электричества остаются 650 тысяч человек; обесточены 373 котельных, из них 36 работают на генераторах", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в понедельник его пресс-службой.

Он уточнил, что причиной стали "увеличившиеся атаки противника на ключевые узлы электроснабжения Республики", что привело к отключению электроэнергии в ряде муниципалитетов региона.

"Перебои с подачей фиксируются в Донецке, Макеевке, Харцызске, Горловке и других населенных пунктах", - уточнил Пушилин.

ДНР Денис Пушилин
