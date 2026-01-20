Заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ выросла в 1,5 раза

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В РФ отмечается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом после новогодних праздников, она выросла в 1,5 раза, что связано с возращением граждан в трудовые и образовательные коллективы, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В РФ после новогодних праздников и школьных каникул фиксируется ожидаемый рост заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями в 1,5 раза, что связано с возращением граждан в трудовые и образовательные коллективы", - сообщили журналистам в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что на третьей неделе года было зарегистрировано около 15,2 тыс. случаев гриппа, что "практически на уровне предыдущей недели". Среди штаммов доминирует A(H3N2).

"В первую рабочую неделю 2026 года также отмечается незначительный рост заболеваемости COVID-19 - зарегистрировано более 5,4 тыс. случаев", - добавили в ведомстве.