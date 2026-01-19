Поиск

Губернатор Кузбасса потребовал пересмотреть систему дородового контроля

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Губернатор Кузбасса Илья Середюк на аппаратном совещании в правительстве региона заявил о необходимости пересмотра системы дородового контроля после смерти девяти новорожденных в роддоме в Новокузнецке.

"Она (ситуация с гибелью новорожденных - ИФ) показала необходимость пересмотра работы дородового контроля, медицинского контроля за будущими мамами. Необходимо пересмотреть всю систему работы женских консультаций, работы по осмотру, профилактике женских болезней при дородовом периоде", - сказал Середюк.

Суд остановил на 90 суток деятельность акушерского стационара №1 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1" из-за нарушений

Как сообщалось, по факту смерти младенцев было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности.

16 января Центральный районный суд Новокузнецка поместил под домашний арест главврача Новокузнецкой горбольницы №1 Виталия Хераскова и оставил на свободе под запрет определенных действий и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии роддома Алексея Эмиха. В области проверяют все родильные отделения.

