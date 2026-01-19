Поиск

РФ проясняет детали предложения о Совете мира по Газе, в том числе по внесению $1 млрд за место в структуре

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Кремле в настоящее время выясняют детали инициативы президента США Дональда Трампа о создании Совета мира, в том числе о необходимости внести 1 миллиард долларов за постоянное членство в этой структуре.

"Мы пока проясняем детали этой инициативы", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует RTVI.

Таким образом Песков ответил на вопрос телеканала о том, планирует ли Россия внести 1 миллиард долларов за постоянное место в Совете мира по сектору Газа.

Ранее в понедельник Песков заявил, что Россия по дипломатическим каналам получила приглашение вступить в Совет.

Трамп ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе. В состав Совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, объявил в субботу Белый дом.

