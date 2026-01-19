Что произошло за день: понедельник, 19 января

Соглашение MOL и "Газпром нефти" по доле в NIS, приглашение для Путина в состав Совета мира по Газе, передача ключей от квартиры, принадлежавшей Долиной

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Венгерская MOL подписала соглашение с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% акций сербской компании NIS. Для завершения сделки требуется одобрение Управления по контролю за иностранными активами США, а также государственных и региональных органов власти Сербии. НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям Сербии первую партию топлива после перерыва.

- Путин получил приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе. В Кремле выясняют детали инициативы, в том числе о необходимости внести 1 миллиард долларов за постоянное членство в этой структуре.

- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 20 января в Давосе проведет переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщили в Axios со ссылкой на источник

- Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала Украине список военнослужащих для обмена.

- Евросовет созовет внеочередной саммит ЕС в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

- Скончалась одна из пострадавших при пожаре в центре подготовки МВД в Коми. По уголовному делу о ЧП арестован начальник центра. Потерпевшими признаны более 30 человек.

- В Испании 39 человек погибли в результате столкновения двух поездов. Пострадали еще 123 человека.

- Итальянский модельер Валентино Гаравани, основавший дом моды Valentino, умер в возрасте 93 лет.

- Число новорожденных в Китае обновило исторический минимум. В 2025 году в стране родилось 7,92 млн детей по сравнению с 9,54 млн годом ранее.

- Представители Полины Лурье получили ключи от спорной квартиры в Хамовниках, которая принадлежала певице Ларисе Долиной.