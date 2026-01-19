Поиск

Банк России введет минимальную долю закупок российских банкоматов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Банк России будет регулировать минимальную долю закупок российских банкоматов, говорится в Основных направлениях развития наличного денежного обращения ЦБ на 2026-2030 годы.

Мера вводится для обеспечения бесперебойности наличного денежного обращения (НДО), а также для стимулирования импортозамещения иностранной продукции и поддержки отечественных производителей.

Сейчас значительная часть банкнотообрабатывающего оборудования, задействованного в бизнес-процессах наличного денежного обращения Банка России, - иностранного производства.

"Для достижения полного суверенитета в технологиях обработки и автоматизированной упаковки денежных знаков в подразделениях Банка России планируется: завершить переход на использование АПК (аппаратно-программного комплекса) на базе ССМ (счетно-сортировальных машин) отечественного производства, до 2028 года планируется заменить ССМ зарубежных производителей на отечественные; внедрить автоматизированные производственные процессы упаковки и перемещения наличных денег в кассовых узлах; адаптировать ССМ к обработке банкнот новых выпусков", - говорится в материале регулятора.

ЦБ намерен актуализировать механизм контроля качества сортировки банкнот, осуществляемой кредитными организациями, чтобы минимизировать риск ухудшения качества наличных денег в обращении.

Регулятор планирует проводить проверки качества сортировки банкнот в кредитных организациях, а также проводить контрольные мероприятия по проверке выдаваемых клиентам в кассах и банкоматах кредитных организаций банкнот на наличие ветхих.

Банк России на горизонте 2026-2030 годов намерен определить потенциальные модели оптимизации затрат на поддержание инфраструктуры наличного денежного обращения всех групп участников НДО при сохранении доступности наличных денег для населения и бизнеса и обеспечении безопасности деятельности, сказано в докладе.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России введет минимальную долю закупок российских банкоматов

Мексиканская Grupo Carso купит долю "ЛУКОЙЛа" в проекте в Мексике

 Мексиканская Grupo Carso купит долю "ЛУКОЙЛа" в проекте в Мексике

РФ проясняет детали предложения о Совете мира по Газе, в том числе по внесению $1 млрд за место в структуре

РЖД и Кузбасс могут заключить соглашение о вывозе на восток не менее 60 млн т угля

Певица Долина передала ключи от спорной квартиры Лурье

 Певица Долина передала ключи от спорной квартиры Лурье

Губернатор Кузбасса потребовал пересмотреть систему дородового контроля

Путин получил приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе

 Путин получил приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе

"Цемрос" закрыл несколько предприятий на фоне падения спроса

 "Цемрос" закрыл несколько предприятий на фоне падения спроса

Сбербанк в декабре выдал ипотеку на рекордные за пять лет 613 млрд рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8181 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });