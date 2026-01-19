Банк России введет минимальную долю закупок российских банкоматов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Банк России будет регулировать минимальную долю закупок российских банкоматов, говорится в Основных направлениях развития наличного денежного обращения ЦБ на 2026-2030 годы.

Мера вводится для обеспечения бесперебойности наличного денежного обращения (НДО), а также для стимулирования импортозамещения иностранной продукции и поддержки отечественных производителей.

Сейчас значительная часть банкнотообрабатывающего оборудования, задействованного в бизнес-процессах наличного денежного обращения Банка России, - иностранного производства.

"Для достижения полного суверенитета в технологиях обработки и автоматизированной упаковки денежных знаков в подразделениях Банка России планируется: завершить переход на использование АПК (аппаратно-программного комплекса) на базе ССМ (счетно-сортировальных машин) отечественного производства, до 2028 года планируется заменить ССМ зарубежных производителей на отечественные; внедрить автоматизированные производственные процессы упаковки и перемещения наличных денег в кассовых узлах; адаптировать ССМ к обработке банкнот новых выпусков", - говорится в материале регулятора.

ЦБ намерен актуализировать механизм контроля качества сортировки банкнот, осуществляемой кредитными организациями, чтобы минимизировать риск ухудшения качества наличных денег в обращении.

Регулятор планирует проводить проверки качества сортировки банкнот в кредитных организациях, а также проводить контрольные мероприятия по проверке выдаваемых клиентам в кассах и банкоматах кредитных организаций банкнот на наличие ветхих.

Банк России на горизонте 2026-2030 годов намерен определить потенциальные модели оптимизации затрат на поддержание инфраструктуры наличного денежного обращения всех групп участников НДО при сохранении доступности наличных денег для населения и бизнеса и обеспечении безопасности деятельности, сказано в докладе.