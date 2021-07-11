Что произошло за день: воскресенье, 11 июля

Суборбитальный полет Ричарда Брэнсона, исследование "Спутника V" на основе данных из Сан-Марино, победа Джоковича на турнире в Уимблдоне

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет. Ракетоплан Unity взлетел с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two около 17:30 по московскому времени, на борту находились шесть человек, включая двоих пилотов. В определенный момент Unity отсоединился и были включены его собственные двигатели. Аппарат достиг заданной высоты и замер на несколько минут, после чего начал снижаться и приземлился спустя час после взлета.

- В России за сутки выявили еще 25 033 случая заражения коронавирусом. Умерли 749 пациентов, вылечились еще 17 382 пациента. В Москве прирост составил 5 410 случаев COVID-19, это на 5% меньше, чем днем ранее. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица преодолела пиковые значения заболеваемости.

- "Спутник V" показал хорошую переносимость пожилыми людьми при вакцинации в Сан-Марино. Исследование было опубликовано в журнале El Clinical Medicine, издаваемом The Lancet. Симптомы после вакцинации были умеренными, при этом люди в возрастной группе от 60 до 89 лет сообщили о каких-либо симптомах в 43,7% случаев.

- В Грузии телеоператор умер после избиения противниками ЛГБТ. Лексо Лашкарава был госпитализирован 5 июля после нападения агрессивной толпы на журналистов. Его выписали 8 июля, а в воскресенье он скончался у себя дома. Вечером в Тбилиси в связи с происшествием собрались протестующие с требованием отставки премьера. В полиции не исключили, что смерть Лашкаравы могла быть связана с передозировкой наркотиков, а не с избиением.

- ЦИК РФ заверил списки трех партий для участия в выборах в Госдуму. Это списки партий "Единая Россия", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и КПРФ. В документах партий "Коммунисты России" и "Новые люди" были найдены нарушения, которые должны быть устранены до 13 июля.

- Джокович в шестой раз одержал победу на Уимблдоне. Он обыграл итальянца Маттео Берреттини, результат встречи - 6:7 (4:7), 6:4, 6:4 6:3. Это двадцатая победа Джоковича на турнире Большого шлема, он сравнялся с рекордсменами Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.