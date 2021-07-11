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Суточная заболеваемость COVID в Москве снижается второй день подряд

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявили 5 410 случаев COVID-19 - это на 5% меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о 5 694 заболевших, и этот показатель был на 14% меньше, чем днем ранее.

За последние 24 часа коронавирус в Москве привел к смерти 110 человек. Выздоровели 6 835 человек. Таким образом, общее число летальных исходов в столице за время пандемии достигло 23 648, выздоровел 1 млн 228 тыс. 601 пациент. Инфекцию перенесли 1 млн 429 тыс. 238 москвичей.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости за все время пандемии - более 9 тысяч случаев.

В воскресенье мэр города Сергей Собянин заявил, что в столице пройдены пиковые значения заболеваемости COVID-19, ситуация стабилизируется.

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