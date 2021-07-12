Двухмесячный ребенок погиб в "пьяном" ДТП в Башкирии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Двухмесячный ребенок погиб в результате опрокидывания легкового автомобиля в Кигинском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по республике в понедельник.

По данным ведомства, накануне вечером на 11-м км автодороги Верхние Киги-Ибраево 33-летний житель Иглинского района за рулем Mitsubishi Lancer съехал в кювет, и автомобиль опрокинулся.

"В результате аварии 2,5-месячный мальчик, находившийся на руках у матери, а также 7-месячная девочка, находившаяся на руках у отца, доставлены в больницу. Сегодня утром 2,5-месячный малыш скончался в медучреждении", - говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование водителя показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Как выяснилось, две семьи возвращались домой после отдыха на реке. В салоне автомобиля вместе с водителем находились семь человек.