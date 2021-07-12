Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 12.07В России 5 808 473+25 140В мире 186 762 453+302 454

Двухмесячный ребенок погиб в "пьяном" ДТП в Башкирии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Двухмесячный ребенок погиб в результате опрокидывания легкового автомобиля в Кигинском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по республике в понедельник.

По данным ведомства, накануне вечером на 11-м км автодороги Верхние Киги-Ибраево 33-летний житель Иглинского района за рулем Mitsubishi Lancer съехал в кювет, и автомобиль опрокинулся.

"В результате аварии 2,5-месячный мальчик, находившийся на руках у матери, а также 7-месячная девочка, находившаяся на руках у отца, доставлены в больницу. Сегодня утром 2,5-месячный малыш скончался в медучреждении", - говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование водителя показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Как выяснилось, две семьи возвращались домой после отдыха на реке. В салоне автомобиля вместе с водителем находились семь человек.

Башкирия ДТП

Новости

MSCI причислила "Сургутнефтегаз" к аутсайдерам климатического раскрытия

Пандемия коронавируса

Мечети Москвы будут закрыты в Курбан-байрам для прихожан

Илья Яшин сложит полномочия главы Красносельского района Москвы

Илья Яшин сложит полномочия главы Красносельского района Москвы

Имущество и товарные знаки фабрики "Мишкино" выставлены на торги

Рубль утром 12 июля почти не меняется к доллару и евро

Рубль утром 12 июля почти не меняется к доллару и евро

На Камчатке продолжились поиски обломков разбившегося самолета Ан-26

На Камчатке продолжились поиски обломков разбившегося самолета Ан-26

Что произошло за день: воскресенье, 11 июля

В МЧС связали пожар в лесничестве Тольятти с поджогом

Прошедший близ Крыма эсминец Defender достиг Гибралтарского пролива

"Спутник V" показал хорошую переносимость пожилыми при вакцинации в Сан-Марино

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');