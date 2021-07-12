На ставропольского полицейского завели дело за истязание электрошоком

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в Изобильненском округе Ставропольского края против участкового, который бил задержанного током. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Вечером 8 февраля участковый, находясь в отделении полиции поселка Солнечнодольск, "безосновательно, явно превышая свои полномочия, применил электрошоковое устройство не менее 15 раз в отношении задержанного, пристегнутого наручниками к скамье", сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

После этого у задержанного появились раны на теле.

Против полицейского возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.

Пресс-служба Главного управления МВД по Ставропольскому краю сообщила, что этот факт выявили сотрудники подразделения собственной безопасности краевого главка полиции.

Подразделение собственной безопасности краевого главка начало служебную проверку. По ее результатам будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудником в органах внутренних дел. Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, говорится в пресс-релизе МВД.