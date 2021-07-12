Путин дал ряд поручений после переговоров с Байденом

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - После телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом российский лидер дал ряд поручений, как это обычно происходит после переговоров на высшем уровне, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Президент после каждого международного разговора дает поручения, потому что все разговоры на высшем уровне носят субстантивный характер", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, давал ли Путин поручения российским ведомствам по итогам переговоров с Байденом.

Тем не менее, Песков не стал конкретизировать, какие поручения и каким ведомствам были даны.

"Не могу вам рассказать", - сказал пресс-секретарь президента.

Телефонный разговор между Путиным и Байденом состоялся 9 июля, сообщили в Кремле и Белом доме. Беседа длилась около часа, обсуждались вопросы кибербезопасности и взаимодействия Москвы и Вашингтона по киберугрозам.