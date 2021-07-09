Кремль представил свой пресс-релиз о беседе Путина и Байдена

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В телефонной беседе с президентом США Джо Байденом российский лидер Владимир Путин отметил необходимость постоянного и неполитизированного взаимодействия двух стран в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден потребовал, чтобы Россия приняла меры и пресекла хакерские атаки целей в США, которые совершаются с российской территории.

В Кремле напомнили, что обсуждение проблем кибербезопасности два лидера начали на саммите в Женеве.

"В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам, - говорится в пресс-релизе. - Вместе с тем, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права".

Президенты согласились, что нужно наладить предметное и конструктивное сотрудничество в сфере кибербезопасности и продолжить "соответствующие контакты".

В Кремле сообщили, что президенты обсудили гуманитарные аспекты ситуации в Сирии и оба выразили удовлетворение координацией "усилий России и США по этой проблематике – в том числе в Совете Безопасности ООН". В коммюнике Белого дома об этом также говорится.

Также в этой беседе Путин выразил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома в Серфсайде.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что телефонный разговор двух лидеров продолжался около часа.