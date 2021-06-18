Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:28Заразились
на 17.06В России 5 264 047+14 057В мире 177 040 182+396 349

В Белом доме не согласились с тем, что саммит был выгоден только РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался против мнения о том, что саммит между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным был выгоден исключительно России.

В миреТрамп заявил, что США ничего не получили от саммита с РоссиейЧитать подробнее

"Я просто не согласен с аргументами, что это не стоило того для США", - сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

"Как сказал сам президент Байден, он сделал то, для чего пришел, и я думаю, что для Америки это было хорошо", - добавил он.

В ответ на мнения критиков о том, что Байден встретился с российским лидером слишком рано, Салливан напомнил, что Путин - "президент одной из крупнейших ядерных держав мира". Советник президента США отметил, что США должны "иметь с ним дело сильно, решительно и принципиально".

"Байден продвигал интересы национальной безопасности Америки, снижая риск ядерной войны, увеличивая вероятность того, что мы сможем добиться прогресса в вопросах, связанных с кибербезопасностью и другими областями, которые отвечают фундаментальным национальным интересам Соединенных Штатов", - заявил Салливан.

Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве 16 июня.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил телеканалу FoxNews, что США от встречи Байдена с Путиным ничего не получили, а для России "это был хороший день".

США Джейк Салливан Джо Байден Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Ким Чен Ын призвал Пхеньян готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с США

Ким Чен Ын призвал Пхеньян готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с США

Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам ХАМАС

Байден подписал закон о признании Дня отмены рабства 19 июня

Байден подписал закон о признании Дня отмены рабства 19 июня

Португальские власти закроют Лиссабон на выходные из-за COVID-19

Португальские власти закроют Лиссабон на выходные из-за COVID-19

В Латвии арестовали россиянина в рамках уголовного дела

Отозванный в марте посол РФ на следующей неделе вернется в Вашингтон

Комендантский час отменят в Австрии с 1 июля

Комендантский час отменят в Австрии с 1 июля

У Шри-Ланки затонуло судно с химикатами, вызвавшее экологическую катастрофу

IKEA оштрафовали во Франции на 1,1 млн евро по делу о слежке

IKEA оштрафовали во Франции на 1,1 млн евро по делу о слежке

Отец задержанной россиянки Сапеги попросил Лукашенко о милосердии

Отец задержанной россиянки Сапеги попросил Лукашенко о милосердии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');