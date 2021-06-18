В Белом доме не согласились с тем, что саммит был выгоден только РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался против мнения о том, что саммит между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным был выгоден исключительно России.

"Я просто не согласен с аргументами, что это не стоило того для США", - сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

"Как сказал сам президент Байден, он сделал то, для чего пришел, и я думаю, что для Америки это было хорошо", - добавил он.

В ответ на мнения критиков о том, что Байден встретился с российским лидером слишком рано, Салливан напомнил, что Путин - "президент одной из крупнейших ядерных держав мира". Советник президента США отметил, что США должны "иметь с ним дело сильно, решительно и принципиально".

"Байден продвигал интересы национальной безопасности Америки, снижая риск ядерной войны, увеличивая вероятность того, что мы сможем добиться прогресса в вопросах, связанных с кибербезопасностью и другими областями, которые отвечают фундаментальным национальным интересам Соединенных Штатов", - заявил Салливан.

Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве 16 июня.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил телеканалу FoxNews, что США от встречи Байдена с Путиным ничего не получили, а для России "это был хороший день".