Волгоградские полицейские с погоней и стрельбой задержали пьяного угонщика

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Дорожные полицейские применили табельное оружие для задержания автоугонщика в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сотрудники ГИББД заметили на одной из улиц Волгограда находящийся в розыске автомобиль Renault Logan. Полицейские потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал замечание и на большой скорости стал скрываться.

К преследованию угонщика подключились экипажи специальной роты областного батальона ДПС ГИБДД и мотовзвода.

Автомобиль был выведен с городских улиц, после чего в соответствии с законом "О полиции" для остановки транспортного средства инспектор ДПС из окна служебного автомобиля произвел из табельного оружия предупредительные выстрелы в воздух и прицельные выстрелы по колесам. Это помогло, и водителя задержали.

В результате стрельбы пострадавших нет.

За рулем автомобиля оказался ранее судимый житель Оренбурга. Мужчина угнал автомобиль у таксиста после того, как тот довез его до места назначения в Красноармейский район.