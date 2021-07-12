Мэр Сочи призвал горожан страховать имущество на случай стихии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Власти Сочи рекомендуют горожанам, чьи домовладения подвержены подтоплениям во время чрезвычайных погодных условий, воспользоваться услугами добровольного страхования.

"В Сочи ликвидированы практически все последствия разгула стихии на прошлой неделе. Задействованные городские службы сработали слаженно и оперативно. Вчера уже начались выплаты пострадавшим. Считаю, что в Сочи владельцам имущества необходимо активнее пользоваться услугами добровольного страхования", - написал в понедельник в телеграме мэр города Алексей Копайгородский.

"Это надежный способ защитить свое имущество от рисков. В Краснодарском крае разработана специальная программа, у нас в городе по ней работают три страховые компании. Это актуальные меры, которые необходимо предпринять в первую очередь тем жителям, дома которых расположены в зонах подтопления", - подчеркнул градоначальник.

Пресс-служба администрации сообщила, что в Сочи работают девять страховых компаний, три из них реализуют программу добровольного страхования жилых помещений для населения Краснодарского края.

Гарантом по возмещению части ущерба при повреждении или уничтожении жилого помещения выступает Фонд развития жилищного страхования Краснодарского края, который является получателем субсидий администрации региона на эти цели.

"Добровольное страхование - это сознательный способ защитить свое имущество от различных рисков. В случае наступления страхового события сочинцы смогут обратиться в страховую организацию за получением страхового возмещения в размере 70% и компенсации от Фонда развития жилищного страхования Краснодарского края в размере 30% от причиненного ущерба. Горожане могут застраховать квартиру, жилой дом, комнату либо иные конструктивные элементы строения. Отмечу, что цена по этой программе в два раза ниже среднерыночной по данному виду страхования", - приводит пресс-служба слова директора департамента экономики и стратегического развития администрации города Татьяны Макаровой.

Стоимость договора страхования по ней одинакова на территории всего Краснодарского края и составляет для квартир - от 900 до 1800 рублей в год, а для домов - от 1350 до 2 700 рублей в год при страховой сумме до 1 млн рублей.