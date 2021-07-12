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Бизнесмена будут судить в Петербурге за мошенничество и вывод из РФ 1,2 млрд руб.

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Красногвардейский суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и крупных валютных преступлениях, в которых обвиняется местный предприниматель.

Пресс-служба прокуратуры города в понедельник сообщила об утверждении в отношении 46-летнего мужчины обвинительного заключения по частям 3 и 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах) и части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Имя обвиняемого в надзорном ведомстве не назвали.

По данным информированного источника, речь идет о предпринимателе по фамилии Юнг, однако агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

По версии следствия, обвиняемый с апреля 2016 по февраль 2017 года через подконтрольные организации переводил деньги на банковские счета юридических лиц иностранных государств. В рублевом эквиваленте сумма выведенного за рубеж превысила 1,2 млрд рублей.

Отмечается, что бизнесмен предоставил агенту валютного контроля документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Кроме того из материалов дела следует, что обвиняемый заключил договоры с четырьмя контрагентами на выполнение различных работ и услуг, в том числе на оказание транспортных и консультационных услуг по таможенному оформлению аттракционов. Взятые на себя обязательства, как считает следствие, коммерсант не выполнил, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб на сумму свыше 65 млн рублей.

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