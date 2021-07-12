Участников экстремистской организации "СССР" осудили в Тульской области

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Тульской области в понедельник вынес обвинительный приговор в отношении участников признанного экстремистским и запрещенного в РФ общественного объединения "СССР", сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук.

"Подчуфарову С.А. и Воронцову О.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и с ограничением свободы на срок 1 год. Воронцовой С.П. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с ограничением свободы на срок 1 год", - сказала Дячук.

Всем троим подсудимым инкриминировалось преступление по ч.2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством РФ признаны террористическими).

Они состояли в незарегистрированном общественном объединении "Союз славянских сил Руси" ("СССР"). Подсудимые были осведомлены о признании ее судом экстремистской организацией и запрете деятельности на территории России. При этом обвиняемые, соблюдая меры конспирации, проводили собрания для распространения идеологии своей организации. Подсудимые своей вины не признали, отметила пресс-секретарь. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке, добавила она.

Ранее сообщалось, в Тульской области в июле 2020 года пресекли деятельность запрещенной годом ранее незарегистрированной общественной организации "Союз славянских сил Руси". Всего были задержаны три человека.