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Два финна оштрафованы в Петербурге за неприличные жесты на матче Евро-2020

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Петроградский суд Петербурга привлек к административной ответственности двух болельщиков из Финляндии за непристойное поведение на матче чемпионата Европы по футболу, сообщает в понедельник объединённая пресс-служба судов города.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей с запретом на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на один год каждому", - говорится в сообщении.

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В отношении двух граждан Финляндии был составлен протокол по ч.1 ст.20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Как следует из материалов, 21 июня на стадионе "Газпром Арена", где проходил матч Евро-2020 между сборными Финляндии и Бельгии, правонарушители вели себя оскорбительно по отношению к болельщикам команды Бельгии: "показывали оппонентам непристойные жесты (поднятый средний палец руки)" и не реагировали на замечания.

Сборные Бельгии и Финляндии встречались в Петербурге в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу. Матч закончился со счетом 0:2 в пользу бельгийцев.

Кроме того, как сообщалось, петербургский суд на 3 тыс. рублей оштрафовал болельщика сборной России, бросившего стакан с пивом в болельщиков из Финляндии на матче Евро-2020 Россия-Финляндия.

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