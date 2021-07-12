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В Лондоне после финала Евро-2020 произошли столкновения между фанатами

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Английская сборная по футболу в финале чемпионата Европы на лондонском стадионе "Уэмбли" в ночь на понедельник по московскому времени уступила Италии, что привело к столкновениям фанатов двух стран, сообщают СМИ с места событий.

Британская полиция заявила, что в результате беспорядков арестованы 49 человек. Одновременно она информировала, что ранения и травмы в ходе столкновений с неадекватными болельщиками получили 19 правоохранителей.

В сообщении полиции в твиттере отмечалось, что она "помогает болельщикам покинуть стадион и центр Лондона" и обеспечивает их безопасность.

По сообщениям СМИ, в центре Лондона некоторые разочарованные поражением англичан фанаты вымещали свой гнев, разбивая бутылки, опрокидывая мусорные баки на улице.

В то же время итальянцы отпраздновали титул чемпиона Европы по футболу, рассматривая победу как новый старт не только для своей молодой национальной команды, но и для страны, которая стремилась вернуться к нормальной жизни после того, как сильно пострадала от пандемии коронавируса, сообщали местные СМИ.

Сигналящие автомобили, фейерверки и поющие болельщики заполнили Рим ночью. Полиция относилась к этому спокойно, беспорядков не отмечено, говорится в сообщениях.

Футболисты сборной Италии нанесли поражение национальной команде Англии в финальном матче чемпионата Европы-2020. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время голов не было. В серии пенальти успешнее оказались итальянцы.

Великобритания Лондон Евро-2020

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