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Скончался пострадавший при взрыве в лаборатории томского академгородка

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Умер пострадавший при взрыве лаборатории в томском академгородке, который случился 8 июля. Об этом сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"К сожалению, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался", - сказал сотрудник пресс-службы.

8 июля произошел взрыв в лаборатории по проспекту Академический, 4, строение 3 в Томске. В результате тяжелые травмы получил один сотрудник, его госпитализировали. В здании располагается ООО "Биолит", которое занимается производством БАДов.

По данным МЧС, инцидент произошел в лаборатории по производству-выделению экстрактов трав.

После этого происшествия прокуратура и СКР инициировали проверки.

Томск

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