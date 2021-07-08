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Работник пострадал при взрыве в лаборатории в томском академгородке

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в лаборатории по производству-выделению экстрактов в томском академгородке.

"В лаборатории по производству-выделению экстрактов трав произошла технологическая вспышка. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадал работник лаборатории 1977 года рождения (мужчина)", - сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Томской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в здании по проспекту Академический, 4, строение 3. По данному адресу в Томске располагается ООО "Биолит", которое занимается биологически активными добавками.

Томск

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