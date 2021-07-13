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ЦБ предложил ужесточить резервирование кредитов определенным регионам

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что предложил ужесточить резервирование кредитов регионам с недостаточной долговой устойчивостью.

ЦБ предлагает классифицировать ссуды регионам со средним уровнем долговой устойчивости не выше чем в III категорию качества, субъектам с низким уровнем - не выше чем в V категорию качества. Ранее ссуды субъектам Федерации и муниципальным образованиям оценивались на общих основаниях, исходя из оценки финансового положения и качества обслуживания долга.

Кроме того, регулятор предложил увеличить с 2 до 5 лет инвестиционный период для кредитов на выполнение инвестпроектов по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений в России при соблюдении определенных условий. В течение этого периода при отсутствии платежей по ссуде или их незначительном объеме резерв на возможные потери может не формироваться.

Проект изменений в положение №590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" опубликован на сайте ЦБ.

Документ также содержит изменения, касающиеся оценки реальности деятельности при предоставлении кредитов потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, микрокредитным компаниям и ломбардам при соответствии этих заемщиков определенным требованиям.

Банк России

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