Банкам продлят рекомендации реструктурировать кредиты заемщикам с временными трудностями

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Банк России планирует продлить действие рекомендаций банкам реструктурировать кредиты корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с временными трудностями, а в будущем доработает регулирование, чтобы кредитные организации правильно оценивали риски.

Об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Регулятор ранее временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам корпоративным заемщикам и индивидуальным предпринимателям, имеющим потенциал для восстановления финансовой устойчивости. К ним относятся компании с умеренной долговой нагрузкой, исправно обслуживавшие долг последние полгода и предоставившие банку реалистичный бизнес-план на ближайшие три года. Банки в свою очередь должны регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика плановым и, если они не достигаются, досоздавать резервы. Рекомендации ЦБ действуют до конца первого полугодия 2026 года.

"Да, мы продлим срок действия рекомендации. По итогам обсуждения с банками мы также планируем кое-что уточнить. Например, упростим требования к прогнозу восстановления финансовой устойчивости для заемщиков-субъектов МСП. А для заемщиков с контрактным профилем деятельности установим отдельные индикаторы восстановления финансового положения", - рассказал Данилов.

При этом он отметил, что рекомендации ЦБ "пока работают не очень хорошо", так как некоторые банки не соблюдают дух положения 590-П, регулирующего нормы резервирования.

"Там на уровне принципов сказано, что банки при формировании резервов должны оценивать финансовое положение и возможности заемщика. Но они этого не делают, зачастую признавая финансовое положение убыточной компании с отрицательными денежными потоками как среднее. Они ссылаются на какие-то перспективы восстановления финансовой устойчивости, будущие субсидии, госконтракты, которые нигде не прописаны и никем не согласованы. А если банки не признают финансовое положение плохим, то они могут реструктурировать кредиты и не создавать повышенные резервы просто на основе своего мотивированного суждения без всяких бизнес-планов и графиков соблюдения плановых показателей, предусмотренных информационным письмом Банка России", - рассказал Данилов.

"Если бы банки честно признавали, что финансовое положение заемщика плохое, им бы пришлось пользоваться информационным письмом, чтобы не создавать резервы при реструктуризации. Но тогда им надо получать бизнес-план и следить, что компания выполняет график по восстановлению финансовой устойчивости. Вместо этого, как я уже сказал, некоторые банки предпочитают просто завышать оценку финансового положения заемщика", - добавил он.

ЦБ, скорее всего, продлит действие рекомендаций в отношении кредитов, предоставленных во втором полугодии 2026 года.

"Но в будущем, чтобы банки правильно оценивали риски и надзор не бегал за теми, кто злоупотребляет, мы в следующем году доработаем положение 590-П. И введем так называемые барьерные факторы, то есть предельные уровни долговой нагрузки. Например, если долг/EBITDA крайне высокий или имеется отрицательный денежный поток, то финансовое положение заемщика нужно будет признать плохим, его нельзя будет считать хорошим или средним. Понятно, что не для всех отраслей это будет работать одинаково, где-то есть своя специфика и все надо настраивать. И тогда, после введения барьерных факторов, мы планируем встроить логику информационного письма в 590-П, чтобы это работало не как временное послабление, а как постоянное регулирование. Таким образом, при реструктуризации у банков будет возможность не повышать резерв, если только ситуация изначально не безнадежна, и заемщик соблюдает конкретные финансовые показатели бизнес-плана, постепенно выправляя свое положение", - заявил Данилов.