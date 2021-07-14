В Кемерове киллер-неудачник приговорен к 9,6 года колонии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Кемерове Центральный суд приговорил выходца из Приморья Александра Рымарева к 9,6 года строгого режима за попытку убийства по найму, сообщили "Интерфаксу" в областной прокуратуре.

Суд установил, что в ноябре 2019 года он пытался застрелить бывшего экс-сопредседателя коллегии адвокатов "Регионсервис" Сергея Учителя. Рымарев подстерег адвоката на выходе из офиса, выстрелил в него, а перед вторым выстрелом у него заклинило пистолет.

Стрелявшего задержали на месте охранник здания и полицейский. Учителя прооперировали, он выжил.

После задержания Рымарев говорил, что нашел пистолет у гаражей, был пьян и случайно напал на адвокатаа, чтобы отобрать у него машину.

Однако следствие и суд установили, что в сентябре 2019 года знакомый попросил его убить Учителя за $10 000 и затем передал ему поддельный паспорт на имя гражданина Киргизии, пистолет и патроны.

Рымарев признан виновным в покушении на убийство по найму, хранении заведомо поддельного паспорта и незаконном обороте оружия.

Предполагаемый заказчик убийства был задержан, его дело уже тоже дошло до суда.