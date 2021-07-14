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В Костромской области проверят работу скорой после жалоб на дефицит машин

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору проверить организацию работы скорой медицинской помощи в Костромской области.

Поводом послужило заявление сотрудников скорой помощи о нехватке сотрудников и увеличенном интервале приезда бригад к пациентам, говорится в сообщении Росздравнадзора.

Ранее сотрудники скорой помощи в Костроме опубликовали видеообращение с жалобой на сокращение числа бригад скорой помощи и урезание стимулирующих выплат.

Медики утверждали, что им приходится работать сутки через сутки. За 24 часа у них случается от 24 до 27 вызовов.

Минздрав РФ Костромская область

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