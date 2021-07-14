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Казанский блогер оштрафован за катание на сапборде по затопленной площади

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Казани сотрудники ГИБДД оштрафовали блогера, который после ливня 13 июля катался по затопленной площади Тысячелетия у стен Кремля на сапборде, сообщили в МВД Татарстана.

Издание Inkazan уточнило, что это был блогер и владелец нескольких бизнесов в Татарстане Булат Закиров. Видеозапись своего перформанса он выложил в инстаграме.

Инспекторы установили, что он припарковался на остановке общественного транспорта (часть 3.1 статьи 12.19 КоАП) и затем катался на сапборде по проезжей части, то есть находился на проезжей части, будучи пешеходом (часть 1 статьи 12.29 КоАП).

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, 35-летний мужчина припарковал свой автомобиль на автобусной остановке и решил пересечь проезжую часть вплавь на сапборде.

Вину он признал.

В ресс-службе республиканского МВД "Интерфаксу" уточнили, что сумма штрафа составила 1,5 тысячи рублей.

Во вторник днем в Казани была буря с сильным ливнем. Ветер сорвал часть кровли со здания управления Минюста по региону, повалил деревья и выбил балконные рамы.

Казань МВД ГИБДД Булат Закиров Татарстан

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