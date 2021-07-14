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Песков сообщил о запуске консультаций с США по кибербезопасности

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о начавшихся между РФ и США двусторонних консультациях по теме кибербезопности.

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"Начался процесс двухсторонних консультаций по этой теме", - сказал Песков журналистам в среду.

Он добавил: "Мы считаем неприемлемым появление киберпреступлений. Мы считаем, что они должны наказываться. И в международном плане мы считаем, что мы должны все сотрудничать, в данном случае, и Россия, и США должны взаимодействовать, чтобы такие проявления пресекать".

Россия США Дмитрий Песков

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