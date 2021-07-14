ЕС призвал прекратить преследование правозащитника Симонова

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) назвал приговор сочинского суда правозащитнику Семену Симонову недопустимым использованием закона об иностранных агентах для давления на активистов и правозащитников.

"ЕС призывает российские власти немедленно прекратить преследование г-на Симонова", - заявил он.

Он напомнил, что руководстве ЕС считают, что российский закон об "иностранных агентах" способствует систематическому нарушению основных свобод, еще более ограничивая пространство для гражданского общества, независимых СМИ и прав политической оппозиции.

Мировой суд в Сочи 12 июля назначил президенту Южного правозащитного центра (ЮПЦ) Семену Симонову 250 часов обязательных работ за неуплату штрафа в 300 000 рублей, который центру в 2017 году назначили за нарушение закона об иностранных агентах. Ему вменили злостное неисполнение решения суда.

Адвокат Симонова сообщил журналистам, что ЮПЦ прекратил работу после того, как был признана иноагентом, а в конце 2017 года Минюст исключил организацию из соответствующего реестра. Но у ЮПЦ не было никаких денег, имущества или поступлений и штраф ему было оплатить нечем.