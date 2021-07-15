В омской деревне, которой Меркель не помогла с ремонтом дороги, готовят новое обращение

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Жители основанной русскими немцами деревни Верхний Карбуш (Троицкое сельское поселение, Омская область) получили накануне ответ на письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помочь им с ремонтом дороги и теперь готовят обращение в Международный союз немецкой культуры, сообщила "Интерфаксу" депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова.

"Мы дважды обращение отправляли. Первый раз - в электронном виде, а второй - через фирму с нарочным отправили в канцелярию Ангелы Меркель. На первый запрос ответ пришел. Будет ли еще, пока сами не знаем. Но итог уже есть, мы в принципе рады. (...) Пусть в ответе и говорится о том, что они ничем не смогут нам помочь, но в то же время предлагается, куда нам можно обратиться со своей проблемой здесь, в Москве", - сказала Дроздова.

Она уточнила, что речь идет о Международном союзе немецкой культуры, который представляет интересы немецких меньшинств в России.

"Мы пока в раздумьях, как это правильно сделать. Я думаю, что мы поступим так: у меня есть видеозапись, которую я отправляла Путину на "прямую линию" именно по этой дороге. Ее мы им и отправим, а дальше напишем, что хотим с ними общаться, обмениваться, так сказать культурными ценностями. Нужно дружить с такими сообществами", - добавила Дроздова.

Что говорят местные власти

В свою очередь, в региональном Минстрое журналистам сообщили, что тема ремонта улицы в деревне Верхний Карбуш рассматривалась в министерстве задолго до обращения жителей деревни к Меркель.

"Мы встречались и обсуждали этот вопрос с депутатами всех уровней и главой Троицкого поселения. Поскольку проект, ранее составленный администрацией поселения, на тот момент из-за изменений в стоимости потерял свою актуальность, мы договорились, что местные власти оперативно скорректируют расчеты и смету. Это позволит им подать в этом году заявку на конкурсный отбор для предоставления бюджетной субсидии на производство необходимого объема дорожных работ в 2022 году", - сказал глава омского Минстроя Антон Заев.

Ответ из Германии

Как сообщалось, жители омского населенного пункта Верхний Карбуш хотели отремонтировать одну из улиц своего села - заасфальтировать разбитую дорогу, но добиться этого от местных властей им не удалось. По данным местных властей, ремонт дороги запланировали на 2021 год, но из-за ошибки при расчете работы перенесли на 2022 год. После этого жители записали видеообращение к Меркель с просьбой о содействии, отмечая, что деревня в XIX-XX вв. была основана русскими немцами.

В четверг стало известно, что селяне получили ответ из офиса Меркель: там выразили сожаление в связи с ситуацией и порекомендовали обратиться в московский офис Международного союза немецкой культуры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал халатностью неспособность властей в Омской области разобраться с ремонтом дороги.