Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:21Заразились
на 15.07В России 5 882 295+25 293В мире 188 355 851+559 942

Таксистам Петербурга рекомендовали включать музыку по вкусу пассажира

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Комитет по транспорту Петербурга утвердил стандарт качества обслуживания в такси, сообщили в пресс-службе городской администрации в четверг; согласно документу, таксистам, в частности, советуют при выборе музыки во время поездки ориентироваться на пожелания пассажира.

Отмечается, что документ носит рекомендательный характер и призван повысить качество оказания услуг. Как говорится в утвержденном стандарте, который опубликован на сайте городской администрации, водитель обязан иметь стаж не менее трех лет, не курить в такси.

Таксисту также рекомендуется свободно владеть русским языком, знать расположение и название основных улиц, проездов, площадей, вокзалов, аэропортов, государственных учреждений, крупных торговых объектов, музеев, театров, больниц. Систему отопления и кондиционирования в машине нужно настроить для поддержания комфортной температуры, говорится в документе.

У таксиста также должен быть опрятный внешний вид, при себе он должен иметь разменные деньги для расчетов с пассажирами.

В свою очередь пассажир не должен перевозить зловонные и опасные вещества, отвлекать водителя, он вправе получить всю необходимую информацию об условиях перевозки такси на русском языке, пассажиру рекомендуется не пить и не есть во время поездки (исключение составляет детское питание) и не прилагать чрезмерных усилий при закрытии дверей.

Документ разработала рабочая группа, в которую вошли представители комитета по транспорту, общественных организаций, перевозчиков и агрегаторов такси. В администрации Петербурга считают, что выполнение рекомендаций стандарта позволит значительно повысить культуру перевозок такси.

В основу стандарта легли 15 правовых актов, содержащих требования к перевозке такси. Стандарт также разъясняет права и обязанности водителя такси и пассажира.

Петербург

Новости

"Институт права и публичной политики" внесен в реестр иноагентов

Рост цен на газ привел к подорожанию электроэнергии в Европе до многолетних максимумов

Рост цен на газ привел к подорожанию электроэнергии в Европе до многолетних максимумов

Минюст РФ признал иноагентами восемь журналистов

Американская НПО "Проект Медиа" признана нежелательной в России

Американская НПО "Проект Медиа" признана нежелательной в России
Дело Baring Vostok

Калви выразил надежду на прекращение его дела

Калви выразил надежду на прекращение его дела

Аномальная жара пришла в Крым на смену затяжным ливням

Аномальная жара пришла в Крым на смену затяжным ливням

Глава ОАК сообщил о разработке нескольких версий истребителя Су-57

Глава ОАК сообщил о разработке нескольких версий истребителя Су-57

Штрафы "Радио Свобода" за отсутствие маркировки "иноагент" в РФ превысили $2,2 млн

В Кремле заявили, что вопрос о ввозе иностранных вакцин не обсуждается

В Кремле заявили, что вопрос о ввозе иностранных вакцин не обсуждается
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');