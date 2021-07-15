Таксистам Петербурга рекомендовали включать музыку по вкусу пассажира

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Комитет по транспорту Петербурга утвердил стандарт качества обслуживания в такси, сообщили в пресс-службе городской администрации в четверг; согласно документу, таксистам, в частности, советуют при выборе музыки во время поездки ориентироваться на пожелания пассажира.

Отмечается, что документ носит рекомендательный характер и призван повысить качество оказания услуг. Как говорится в утвержденном стандарте, который опубликован на сайте городской администрации, водитель обязан иметь стаж не менее трех лет, не курить в такси.

Таксисту также рекомендуется свободно владеть русским языком, знать расположение и название основных улиц, проездов, площадей, вокзалов, аэропортов, государственных учреждений, крупных торговых объектов, музеев, театров, больниц. Систему отопления и кондиционирования в машине нужно настроить для поддержания комфортной температуры, говорится в документе.

У таксиста также должен быть опрятный внешний вид, при себе он должен иметь разменные деньги для расчетов с пассажирами.

В свою очередь пассажир не должен перевозить зловонные и опасные вещества, отвлекать водителя, он вправе получить всю необходимую информацию об условиях перевозки такси на русском языке, пассажиру рекомендуется не пить и не есть во время поездки (исключение составляет детское питание) и не прилагать чрезмерных усилий при закрытии дверей.

Документ разработала рабочая группа, в которую вошли представители комитета по транспорту, общественных организаций, перевозчиков и агрегаторов такси. В администрации Петербурга считают, что выполнение рекомендаций стандарта позволит значительно повысить культуру перевозок такси.

В основу стандарта легли 15 правовых актов, содержащих требования к перевозке такси. Стандарт также разъясняет права и обязанности водителя такси и пассажира.