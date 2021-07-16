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Пожар в цехе бывшего завода "Амуркабель" в Хабаровске потушен

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в цехе бывшего завода "Амуркабель в Хабаровске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю в пятницу.

"В 13:07 по местному времени (06:07 мск) пожар в цехе на территории бывшего завода "Амуркабель" по улице Артемовской полностью ликвидирован", - сказано в сообщении.

Площадь возгорания составила 600 кв. метров.

Информация о пожаре поступила в ночь на пятницу.

По прибытию на место происшествия пожарные обнаружили открытое пламя внутри двухэтажного кирпичного здания. В ходе проведения разведки установлено, что внутри горели лакокрасочные материалы и трансформаторное масло, иное имущество. Из-за высоких температур при горении металлические конструкции в очаге огня деформировались.

Сложность в работе пожарных подразделений составило то, что при наличии на территории четырех пожарных водоемов подъездные пути к ним были затруднены.

Амурский кабельный завод построен в 1956 году как универсальное производство для обеспечения нужд оборонного комплекса и народного хозяйства Восточной Сибири и Дальнего Востока кабельными изделиями различного назначения. C 2014 года завод законсервирован и не работает.

Хабаровск

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