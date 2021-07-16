Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20Заразились
на 16.07В России 5 907 999+25 704В мире 188 886 274+530 423

В Орловской области резко выросла заболеваемость COVID среди подростков

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор Орловской области за прошедшую неделю зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 почти на 40% среди подростков 15-17 лет, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В структуре заболевших на последней календарной неделе отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в возрастных группах 7-14 лет на 4%, 15-17 лет - на 38%, 40-64 года - на 3%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что случаев заболевания COVID-19 среди участников детской летней оздоровительной кампании в Орловской области не выявлено.

В общей структуре заболевших за прошедшую неделю доля детей составила 8,37%, доля взрослого населения - 91,6%.

По данным Роспотребнадзора, в регионе сохраняется высоким показатель заболеваемости среди лиц старше 65 лет, а также работников сферы образования, здравоохранения и на промышленных предприятиях.

По данным на 15 июля, в Орловской области за сутки зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19, всего - 38,8 тыс. случаев. Свободный коечный фонд в регионе составляет 27,3%.

Орловская область коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ снова обновлен суточный антирекорд по смертности от COVID-19

В РФ снова обновлен суточный антирекорд по смертности от COVID-19

Признанная в РФ нежелательной НПО "Проект медиа" ликвидируется

Пандемия коронавируса

В Самарской области учителей и медиков обязали привиться от COVID

Американец Рид этапирован в колонию в Мордовии

Более миллиона гектаров леса сгорело в Якутии

Более миллиона гектаров леса сгорело в Якутии

Что случилось этой ночью: пятница, 16 июля

В России за день произошло два нападения на пассажиров автобусов

Что произошло за день: четверг, 15 июля

"Институт права и публичной политики" внесен в реестр иноагентов

"Институт права и публичной политики" внесен в реестр иноагентов

Рост цен на газ привел к подорожанию электроэнергии в Европе до многолетних максимумов

Рост цен на газ привел к подорожанию электроэнергии в Европе до многолетних максимумов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');