В Орловской области резко выросла заболеваемость COVID среди подростков

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор Орловской области за прошедшую неделю зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 почти на 40% среди подростков 15-17 лет, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В структуре заболевших на последней календарной неделе отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в возрастных группах 7-14 лет на 4%, 15-17 лет - на 38%, 40-64 года - на 3%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что случаев заболевания COVID-19 среди участников детской летней оздоровительной кампании в Орловской области не выявлено.

В общей структуре заболевших за прошедшую неделю доля детей составила 8,37%, доля взрослого населения - 91,6%.

По данным Роспотребнадзора, в регионе сохраняется высоким показатель заболеваемости среди лиц старше 65 лет, а также работников сферы образования, здравоохранения и на промышленных предприятиях.

По данным на 15 июля, в Орловской области за сутки зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19, всего - 38,8 тыс. случаев. Свободный коечный фонд в регионе составляет 27,3%.