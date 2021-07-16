Учебную гранату нашли около офиса банка в центре Ижевска

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в пятницу перекрывали часть улицы Советской в центре Ижевска из-за обнаружения подозрительного предмета недалеко от здания банка. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Удмуртии.

"Поступило сообщение из банка об обнаружении подозрительного предмета около здания", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на место происшествия выехали сотрудники полиции и Росгвардии, было установлено оцепление.

По словам сотрудника пресс-службы, подозрительный предмет оказался учебной гранатой, который не представлял угрозы для окружающих.

В настоящее время оцепление снято, движение на улице Советская восстановлено.