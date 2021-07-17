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В Баку обвинения премьера Армении назвали абсолютной ложью

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Баку назвали "абсолютной ложной" заявление и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Азербайджан выступает с территориальными претензиями к соседним странам, а также мешает процессу делимитации границы с Арменией и создает напряженность на границе двух стран.

"Очередное заявление и.о. премьера Армении является абсолютной ложью", - сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Хотим довести до сведения Пашиняна, что Азербайджан до сих пор не выступал с территориальными претензиями ни к одной стране. Азербайджан уважает территориальную целостность стран в рамках международно-признанных границ и требует аналогичного подхода к Азербайджану", - подчеркнула Абдуллаева.

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Она добавила, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и заявил о готовности к нормализации отношений с Арменией и началу делимитации и демаркации границы. "Армения же выступает с позиции эскалации напряженности, реваншизма, выдвигает условия для мира. Не сложно вспомнить, чем для Армении закончился этот деструктивный подход, который она демонстрировала долгие годы", - подчеркнула представитель МИД Азербайджана.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, выступая на совместном брифинге с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Ереване в субботу, заявил, что Азербайджан намерен развязать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на границе с Арменией.

"По полученной из неофициальных источников информации, Азербайджан намерен развязать новые военные столкновения в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха, - ИФ) и на границе с Арменией, проявление чего мы видим на участке границы с Нахичеванью", - заявил Пашинян. По его словам, подобные действия Азербайджана не позволяют начать работы по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

Пашинян заявил, что после войны в Нагорном Карабахе в регионе создалась новая реальность, "однако применение силы не может решить карабахский конфликт, и урегулирование возможно лишь путем переговоров в формате Минской группы ОБСЕ".

Азербайджан Армения

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