Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" проведут учение на Балтике

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Расчеты ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Балтийского флота с 28 по 30 июля проведут учения на острове Котлин в Финском заливе, сообщили в пресс-службе флота.

В ходе учений боевые корабли и береговые подразделения отработают "тактические действия по постановке минных заграждений в море, переброске и развертыванию береговых ракетных комплексов на необорудованные позиции на острове Котлин".

Комплекс "Бал" принят на вооружение в 2008 году. Включается в состав сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. "Бал" оснащается противокорабельной ракетой Х-35 (3М24). Дальность поражения - 120 км с ракетой Х-35Э и 260 км с ракетой Х-35У.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" разработан в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс" с дальностью полета до 500 км. "Бастион" предназначен для защиты морского побережья и поражения надводных кораблей различных классов и типов, а также наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России.