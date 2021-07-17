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ЦИК исключил четырех кандидатов из федерального списка ЛДПР

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России в субботу принял решение исключить четырех человек из федерального списка кандидатов для участия в сентябрьских выборах депутатов Госдумы VIII созыва.

Как отмечается в проекте постановления комиссии, принятом на заседании ЦИК РФ, четыре кандидата из федерального списка ЛДПР были исключены на основании решений высшего совета ЛДПР от 14 и 15 июля - это Алексей Бычков, Сергей Абельцев, Владимир Бутенко и Андрей Хромов.

ЛДПР первой подала документы в Центризбирком для заверения своего списка кандидатов, партия представила документы в комиссию 1 июля. Через несколько дней после подачи документов ЛДПР подала в ЦИК РФ документы об исключении из списка партии двух кандидатов, таким образом, их осталось 217 человек, в списке по одномандатным избирательным округам по-прежнему осталось 225 кандидатов.

По решению предвыборного съезда ЛПДР, который прошел 25 июня, в общефедеральную часть списка партии вошли 15 человек во главе с лидером партии Владимиром Жириновским и главой комитета Думы по международным делам Леонидом Слуцким.

Всего на съезде в списке кандидатов на выборы в Госдуму ЛДПР были 219 человек в 58 региональных группах. Партия выдвинула своих кандидатов по 225 одномандатным округам.

Также в день партийного съезда стало известно, что вице-спикер Госдумы, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев не будет баллотироваться в Госдуму VIII созыва и намерен временно уйти из политики.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. В рамках сентябрьских выборов в России будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), а также главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты) и депутаты законодательных органов власти в 39 регионах. В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 из 32 партий, которые могут принять участие в предвыборной гонке.

ЦИК ЛДПР

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